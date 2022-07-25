Викрадають і катують людей: на Херсонщині 14 правоохоронців перейшли на бік окупантів

СБУ ідентифікувала всіх колаборантів і зрадників, які вступили до окупаційного "мвд рф" у Херсонській області.

Окупанти створили на території окупованої Херсонщини "главное управление мвд в Херсонской области"мета якого - придушити рух опору та задлякати місцевих мешканців. На "управління" працюють і колишні українські правоохоронці. Усіх їх викрито.

Про це повідомляє СБУ.

Також на Херсонщині окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції "Беркут".

"До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей. Також колаборанти під керівництвом спецслужб рф здійснюють вербування "однодумців", - повідомляють в СБУ.

СБУ зібрала дані на кожного зрадника та встановили місця їхнього перебування та маршрути переміщення.

За матеріалами СБУ, вже повідомлено про підозру 26 представникам "областного управления мвд". 14 із них є експрацівниками Нацполіції.

Нагадаємо, Жданов розповів, як ЗСУ звільнятимуть Херсон.

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