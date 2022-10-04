Викрадають і катують: СБУ встановила ще 12 правоохоронців-перевертнів, які чинять репресії проти українців

Зрадники пішли на співпрацю з російськими загарбниками і чинять репресії проти українських патріотів на тимчасово окупованих територіях України.

Служба безпеки України зібрала докази добровільної співпраці з ворогом ще 12 колаборатів, які займаються репресіями та фабрикують докази проти українців на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Усі вони вступили до так званої "правоохоронної системи" РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Серед них ˗ так званий "заступник начальника військової комендатури селища Лазурне Херсонської області" з позивним "Грек".

За даними слідства, він проходив службу в органах МВС України в Маріуполі, а після початку бойових дій у 2014 році втік до тимчасово окупованого Криму та працевлаштувався у Севастополі до Росгвардії.

Із початком широкомасштабного вторгнення Росії зрадник повернувся на материкову територію, щоб "посилити силовий блок" окупаційного режиму.

СБУ встановила факти викрадення, катування та вербування зловмисником громадян України для схиляння їх до співпраці з окупаційним режимом.

Наразі "Греку" повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та порушення законів та звичаїв війни.

Ще один мешканець Херсонщини після окупації Нової Каховки погодився обійняти "посаду" "начальника ізолятора тимчасового тримання" у складі створеного російськими спецслужбами "Новокаховського відділення міліції".

У новому статусі колаборант разом з представниками окупаційної влади виїжджає за адресами мешкання проукраїнських громадян та учасників АТО, викрадає їх та доставляє до "ізолятора тимчасового тримання". Також є факти проведення ним допитів та застосування тортур.

Пішли на співпрацю з окупантами також колишній заступник начальника Ізолятора тимчасового тримання поліції та троє експертів-криміналістів. Вони вступили до так званого "науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС", що на Херсонщині.

Зараз вони проводять "експертизи" та криміналістичні "дослідження" на користь окупантів, та розслідують злочини на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України.

Таким чином зловмисники допомагають фабрикувати фейкові звинувачення проти патріотів України.

Також слідчі СБУ задокументували діяльність призначеного російськими окупантами "очільника" окупаційної "поліції" Старобільського району Луганщини.

Наразі він сприяє підтриманню на тимчасово захопленій Старобільщині рашистського "нового порядку". Під його керівництвом окупаційна "поліція" переслідує українців на підставі фейкових "законів ЛНР".

У Волновасі на Донеччині співробітники СБУ теж задокументували незакону діяльність колишнього працівника поліції.

У 2011 році він вийшов на пенсію, але після широкомасштабного вторгнення РФ з ідейних міркувань вирішив повернутися на службу в окупаційному режимі у статусі "начальника відділу карного розшуку Волноваського райвідділу МВС ДНР".

Слідчі СБУ кваліфікували дії всіх зазначених вище колаборантів за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Санкція інкримінованої їм статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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