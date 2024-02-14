Викрадають людей на вулиці та вносять до "переліку екстремістів": росіяни тероризують людей на ТОТ

Російські агресори продовжують терор проти людей на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Вони забирають в полон прямо на вулицях: жителі Бердянська та Мелітополя днями були свідками викрадення чоловіків озброєними окупантами. Мелітопольця забрали коли він просто вийшов викинути сміття.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Наразі місце перебування десятків людей з ТОТ, викрадених ще на початку окупації, невідоме. В полоні перебувають чоловіки і жінки різного віку і роду занять.

"Роблять "терористами і екстремістами" - з початку 2024 року росіяни внесли в перелік «терористів і екстремістів» сім мешканців Запорізької області. Всі ці чоловіки були викрадені, під катуваннями зробили зізнання, і тепер їх в ерефії судять "за міжнародний тероризм", - заявили в Запорізькій ОВА.

Тим часом у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни відкрили центр підготовки операторів дронів. Жителів захоплених регіонів Донбасу закликають проходити курси, щоб потім підписати контракт з армією РФ.

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