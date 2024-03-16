Викрадають, мордують, ґвалтують: окупанти влаштували терор представникам ЛГБТ-спільноти — The New York Times

В окупованих українських містах росіяни практикували усі види тортур, включно із застосуванням електричного струму до статевих органів.

Представників ЛГБТ-спільноти на окупованих територіях України викрадають, піддають тортурам та знущанням і навіть ґвалтують.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на історію мешканця Херсона Олексія Полухіна.

Під час окупації міста росіянами його затримали на блокпості та змусили показати телефон. Тоді окупанти виявили, що Олексій підписаний на канали ЛГБТ-тематики у Telegram і навіть адмініструє один з них.

Також читайте У Росії затримали китайця Хаоян Суя та його коханого за пропаганду ЛГБТ-стосунків

Це стало приводом для затримання та подальших тортур. Росіяни не просто били та обзивали Олексія гомофобними іменами, але також вимагали назвати імена інших херсонців нетрадиційної сексуальної орієнтації.

У слідчому ізоляторі до хлопця посадили в камеру чотирьох в’язнів, яким навмисно сказали, що Олексій – гей. Пізніше російський солдат приніс йому червону сукню і наказав вдягнути.

Олексій не захотів розкривати журналістам усіх подробиць знущань. Однак, за його словами, російські охоронці в СІЗО примушували затриманих до сексу, наприклад, в обмін на право приймати душ.

У виданні нагадали, що в окупованих українських містах росіяни практикували усі види тортур, включно із застосуванням електричного струму до статевих органів і різними формами зґвалтування.

Автор публікації наголошує, що випадок Олексія Полухіна – не поодинокий інцидент, а частина систематичного переслідування ЛГБТ-українців на окупованих територіях.

Зокрема у виданні згадується ситуація з лесбійкою, яку двічі затримували та катували російські солдати, зокрема змушували її під дулом автомата займатися сексом з іншою жінкою, щоб розважити окупантів.

Нагадаємо, минулого року у Росії Верховний суд визнав рух ЛГБТК+ "екстремістським". Російські силовики провели рейди в гей-клубах і барах по всій Москві.

Читайте також: