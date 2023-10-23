Викрадені в Україні золоті старовинні прикраси на 60 млн євро знайшли: іспанська поліція викрила злочинців

Право власності та можливість розпоряджатися предметами передали головному фігуранту розслідування – православному священнику, який проживає в Мадриді.

Іспанська поліція вилучила 11 викрадених золотих старовинних прикрас вартістю понад 60 мільйонів євро, що належать до історичної спадщини України і контрабандою були вивезені до Мадрида.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Правоохоронці заарештували 5 осіб, які створили злочинну мережу і займалися незаконним вивезенням культурних цінностей з України.

Intervenidas en #Madrid 11 piezas de oro valoradas en ➕60.000.000 € pertenecientes al patrimonio histórico de #Ucrania



5 detenidos

Las joyas de oro, de gran valor histórico y económico, habían sido sustraídas y exportadas ilícitamente e iban a ser vendidas en Madrid pic.twitter.com/WTAJL5TfNQ — Policía Nacional (@policia) October 23, 2023

Предмети, що вилучила іспанська поліція, являють собою золоті ювелірні вироби, які мають велику історичну та економічну цінність. Цінності викрали та незаконно вивезли з України, щоб продати в Мадриді.

Подробиці розслідування

Розслідування тривало під керівництвом правоохоронців Іспанії. Його розпочали після інформації про громадянина України, який у Мадриді продає низку золотих прикрас з України, що мають велику історичну та економічну цінність.

Для того, щоб відбілити походження прикрас, для них зробили документи українською, англійською та іспанською мовами, що підтверджували їхню приналежність Українській Православній Церкві.

Водночас право власності та можливість розпоряджатися предметами передали головному фігуранту розслідування – православному священнику, який проживає в Мадриді.

Золотий пояс з баранячими головами став першим виробом, який слідчі вилучили у 2021 році. Коштовність зберігали у банківській скриньці в Мадриді. Головний підозрюваний продав пояс приватно й безпосередньо місцевому бізнесмену.

Відтоді правоохоронці встановили, що у фігурантів справи є й інші прикраси зі схожими характеристиками.

Тим часом у США арештували росіянина, який закуповував для РФ товари подвійного призначення.

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