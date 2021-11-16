Викрадений на Донбасі та засуджений у Росії українець звернувся до Зеленського

Викрадений на Донбасі та засуджений у Росії українець звернувся до Зеленського

Звинувачений російською владою у шпигунстві Олескандр Марченко просить президента України включити його до списку для обміну полоненими.

Українець Олександр Марченко, якого за сфабрикованим звинуваченням засудили в Росії до 10 років позбавлення волі, через свого адвоката передав звернення до президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив у вівторок, 16 листопада, захисник українця Іван Павлов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Марченко звернувся до Зеленського із проханням включити його до списку для обміну полоненими між Росією та Україною.

“Мене викрали, вивезли до Росії та засудили до 10 років за сфабрикованим звинуваченням, у мене серйозні проблеми зі здоров'ям після тортур, перенесених у концтаборі "Ізоляція", і єдине, що підтримує мене, — це надія на повернення додому», — цитує засудженого адвокат.

Таку заяву Олескандр Марченко зробив після того, як 16 листопада Верховний суд (ВС) Росії визнав законним винесений йому вирок за шпигунство, відхиливши касаційну скаргу у його справі.

Офіційно своє звернення український в’язень Кремля ще не оформив, але попросив поширити його через ЗМІ.

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Олександра Марченка схопили в грудні 2018 року під час поїздки до Донецька, а пізніше передали до ФСБ, після чого у Росії йому оформили адміністративний арешт за нібито незаконну роботу в Росії. Згодом його звинуватили у спробі передати українській державній компанії "Укроборонсервіс" запасні частини для зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-300. За даними ФСБ, відповідне завдання громадянин України отримав від співробітника української Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Петра Хоменка. Свою провину Марченко не визнав.

У листопаді 2020 року Краснодарський крайовий суд засудив Марченка до десяти років колонії суворого режиму.

Нагадаємо, у Макіївській виправній колонії №32, яка розташована на тимчасово окупованій території Донецької області, помер полонений 37-річний Руслан Макарець, якого окупанти засудили до 13 років в'язниці за нібито "шпигунство" на користь українських спецслужб.

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