Викрадений в Україні хлопчик для знімання порно в Росії – чергова ІПСО окупантів: офіційна заява

Дитина, яку нібито продавали для інтимних зустрічей, насправді народилася і живе в Росії, де рекламує одяг.

Інформація про сексуальну експлуатацію викраденого в Україні хлопчика не відповідає дійсності. Насправді ця дитина народилася і живе в Росії, працює моделлю і рекламує одяг.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України та Нацполіції.

Нагадаємо, напередодні повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що дізнався з телеграм-каналів про те, що громадяни РФ викрадають дітей з України, а потім знімають із ними відео сексуального характеру.

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​​"Інформація про сексуальну експлуатацію викраденого в Україні хлопчика не відповідає дійсності", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Там зауважили, що ОГУ здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, в межах якого досліджуються факти скоєння воєнних злочинів щодо дітей.

Повідомляється, що коли у ЗМІ з’явилася інформація про передавання задля сексуальної експлуатації привезеного з України малолітнього хлопчика, ОГУ доручив оперативним підрозділам Нацполіції перевірити цей факт.

"Співробітники Кіберполіції та оперативних служб проаналізували опублікований у мережі Інтернет контент і з’ясували, що дитина, яку нібито продавали для інтимних зустрічей, насправді народилася і живе в Росії, працює моделлю і рекламує одяг", – йдеться в повідомленні.



Там додали, що фото дитини розміщені у вільному доступі, тож будь-хто міг використати знімок для створення бажаного контенту.

Водночас у Нацполіції водночас поінформували, що перше повідомлення про продаж викрадених в Україні дітей для "інтимних зустрічей" у Росії з’явилося саме на одному із закритих російських телеграм-каналів. Згодом це повідомлення поширили низка українських ресурсів, а з першоджерела ця інформація була видалена.

"Нацполіція вкотре наголошує, що російська федерація всіма можливими способами намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. І чергова провальна ІПСО окупантів – яскраве тому підтвердження", – наголосили в Нацполіції.

Нагадаємо, в середині січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що тисячі українських дітей були депортовані росіянами, примусово переміщені та ув’язнені з тимчасово окупованих територій. Міністр наголосив, що російська державна політика, зокрема про усиновлення, містить геноцидний умисел проти українців та їхнього майбутнього.

Справжній геноцид: понад 14 тисяч українських дітей були вивезені з окупованих територій

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