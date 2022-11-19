Викрадений з Херсона єнот влаштовує диверсії окупантам: загарбники зняли відео з пухнастим бранцем

Російські десантники кажуть, що не збираються віддавати єнота, проте він, схоже, думає інакше.

Російські окупанти, які викрали українського єнота з Херсона, зняли з ним відео і назвали тваринку "символом "спецоперації". Водночас загарбники зізналися, які диверсії влаштовує їм пухнастий патріот України.

Відповідне відео опублікували російські пабліки.

Так, вороги на відео традиційно брешуть, стверджуючи, що єнота не крали, і що він буцімто був покинутий.

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"Єнота ніхто з Херсона не крав. Ми з підрозділом відходили і побачили, що тварина просто покинута і нікому не потрібна, голодна. Відповідно, ми маленького товариша, друга нашого забрали до себе. Він живе в нас у підрозділі, харчується виноградом, рибкою, любить дуже горішки лузати", – розповів російський десантник.

Проте єнот, очевидно, не вважає окупантів своїми товаришами, адже влаштовує їм нічні диверсії та громить помешкання ворога.

"Звісно, любить і пакостити, як же без цього. Ось він, маленький диверсант. Нічні диверсії в нього відбуваються дуже часто. Вночі він громить просто в нас бунгало. Прокидаюся під ранок – у нас все бунгало розгромлене. Сміттєві пакети, щось розірване. Перевернуто догори дриґом", – розповідає загарбник.

При цьому він погрожує, що окупанти не повернуть тваринку.

"Єнот став узагалі символом "спецоперації". Як би дивно це не звучало, єноти ми не віддамо, єнот залишиться з нами", – каже десантник.

Нагадаємо, перед втечею з Херсона російські війьск крали навіть тварин з зоопарку. Так, у Мережі з’явилося відео, людина в камуфляжі виловлює єнотів у вольєрі, хапаючи тварин за хвіст і жбурляючи їх до коробки.

Після цього директор парку левів "Тайган" та зоопарку "Казка" в окупованому Криму Олег Зубков заявив, що він "евакуював" тварин, бо переживав за їхню подальшу долю в Херсоні. Зубков пообіцяв повернути тварин.

Зауважимо, що на сайті президента України з’явилася петиція з пропозицією обміняти пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ з Одеси на викраденого єнота.

З'явилося відео, як командування ЗС РФ у Херсоні особисто краде єнотів із зоопарку

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