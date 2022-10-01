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Викрадення гендиректора Запорізької АЕС: прокуратура відкрила справу

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Викрадення гендиректора Запорізької АЕС: прокуратура відкрила справу

Фото: zapnpp.blogspot.com

Прокуратура розслідує викрадення російськими військовими гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова.

Запорізька обласна прокуратура розпочала розслідування справи про викрадення російськими окупантами гендиректора АЕС Ігоря Мурашова.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – йдеться в заяві.

За даними слідства, окупанти викрали Мурашова вдень 30 вересня. Вони зупинили автомобіль чоловіка дорогою від АЕС до окупованого Енергодара. До посадовця застосували силу та відвезли в невідомому напрямку. 

Наразі про місце перебування гендиректора ЗАЕС нічого не відомо.

Нагадаємо, про викрадення Мурашова повідомив президент "Енергоатому" Петро Котін. За його словами, гендиректора електростанції силоміць затримали та із зав’язаними очима відвезли, невідомо куди.

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Дата публікації
Перегляди
183
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