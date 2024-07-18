Викрадення немовляти з пологового на Полтавщині: який запобіжний захід обрали зловмиснику

Сума застави для викрадача не така вже й велика – лише 60 560 гривень.

У Полтаві суд визначив запобіжний захід для 25-річного мешканця Кременчуцького району, який викрав з пологового немовля.

Про це передає поліція Полтавської області.

Зловмисникові призначили 60 днів тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 60 560 гривень.

Нагадаємо, що у Кременчуці Полтавської області 14 липня з одного з міських пологових будинків зникло 4-денне немовля.

Увечері 16 липня викрадену дитину виявили в будинку 25-річного мешканця Кременчуцького району. Новонароджену дівчинку повернули до перинатального центру для повного обстеження.

Фігуранту інкримінують частину 2 статті 146 (Викрадення малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Спочатку повідомлялося, що 25-річний викрадач - транссексуал. Свій вчинок він пояснив тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину.

Як з’ясував ТСН.ua, наразі правоохоронці, після того, як змогли розшукати зловмисника та повернути дитину матері, з’ясовують не тільки обставини викрадення, а й те, як йому вдалось здійснити такий зухвалий злочин вкрай швидко - протягом 5-10 хвилин

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЦЕ ШОК! Транссексуал так хотів дитину, що ВИКРАВ новонароджене немовля просто з пологового!"

Шок! У Кременчуці знайшли викрадене немовля! Хто злочинець?

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