Викрадення ТЦК музиканта гурту Intermezzo у Чернівцях: у справі з'явились нові подробиці

У Чернівцях працівників ТЦК та СП звинуватили у побитті та викраденні музиканта.

У Чернівцях 16 січня працівники ТЦК серед білого дня викрали та побили українського музиканта гурту Іntermezzo і його друга. За словами музичного гурту, працівники військкомату нібито побили та викрали їхнього вокаліста Володимира Білика та його друга Андрія Дулецького. У скандальній справі з'явилися нові подробиці.

Гурт Intermezzo 30 січня опублікував допис на своїй сторінці в Instagram, де розповів, що Володимир Білик повернувся до роботи у школі, де працює від 2020 року.

Музиканти зазначили, що Білик, як учитель працює на 1,25 ставки і має законні підстави для відстрочки від призову.

Побої Володимира Білика та його товариша Андрія Дулецького були задокументовані письмово. У Володимира Білика констатували забій живота, а у Андрія Дулецького – струс головного мозку.

Справою Дулецького після побиття займаються адвокати.

Сторона захисту наполягає, що поліціянти стояли й дивилися, як співробітники ТЦК били Дулецького та Білика. Крім того, працівники ТЦК нібито змусили Дулецького видалити з телефону всі докази.

Володимиру Білику в лікарні вручили ухвалу про свідомо неправдивий виклик поліції. Після побиття він викликав службу моніторингу поліції, яка не прибула на виклик. Музикант збирається оскаржити постанову в суді за свої кошти.

"На його думку, штраф був виписаний як інструмент тиску, без з'ясування обставин", - йдеться у дописі.

"У сухому підсумку ми маємо безкарність злочинів окремих співробітників ТЦК, що підтримується з боку деяких працівників поліції та прикордонників. Ми розуміємо, що працівники ТЦК, які добросовісно виконують свої обов’язки, не напишуть в Інтеренті. Однак, і ми мовчати про те, що з нами сталося, – не будемо. Ми вимагаємо справедливості. Справа передана до ДБР", - резюмували музиканти.

Як подію прокоментували у ТЦК та СП

У коментарі для "Еспресо.Захід" начальниця служби зв'язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП майор Тетяна Гайдащук запевнила, що працівники ТЦК діяли в межах закону.

"Військовослужбовці ТЦК та СП перевірили документи. Громадянин є військовозобов’язаним, який мав самостійно з’явитися до ТЦК і виконати свій військовий обов’язок.

Він пройшов ВЛК і був визнаний придатним до військової служби, призваний на військову службу під час мобілізації, на особливий період, але дорогою в навчальний центр, куди направлявся для підготовки, самовільно покинув команду. Про вчинення кримінального правопорушення буде повідомлено відповідний правоохоронний орган. Військовослужбовці ТЦК та СП діяли в межах закону", – стверджують у пресслужбі Чернівецького ТЦК та СП.

Нагадаємо, Умєров повідомив про незаплановані перевірки ТЦК.

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