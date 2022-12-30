Викраденого з Херсона єнота окупанти "зарахували" до університету Мелітополя

Так званий ректор МДУ Чуйков підписав наказ про зарахування єнота на факультет "Інформаційної безпеки" з постановкою на всі види забезпечення.

Російські окупанти "зарахували" викраденого в Херсоні єнота до захопленого навчального закладу у тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це заявив ставленик російських окупантів, так званий ректор навчального закладу Андрій Чуйков.

Колаборант розповів, що тварина "подала заяву" на вступ на факультети "Лісова справа" та "Спеціалізований факультет інформаційної безпеки".

"У МДУ імені Антона Макаренка новий курсант — єнот Херсон… від нього надійшла заява на прийняття до нашого університету", — повідомляється на каналі університету.

У четвер, 29 грудня, Чуйков підписав наказ про зарахування єнота на факультет "Інформаційної безпеки" з постановкою "на всі види забезпечення".

Нагадаємо, єнот з Херсона був викрадений окупантами перед їхньою втечею з міста. Окрім майна цивільних, ворожі війська крали навіть тварин з місцевого зоопарку. У Мережі було викладене відео, як російський загарбник виловлює у вольєрі єнотів, хапаючи їх за хвости і кидаючи до коробки. Цей факт обурив українців і вони зареєстрували на сайті президента петицію з пропозицією обміняти єнотів на одеський пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ, який ось-ось мають демонтувати.

Водночас у Міністерстві культури України не проти обміняти викрадене з музеїв Херсонщини майно та єнотів на пам'ятники російським письменникам.

Заберіть Катю і віддайте єнотів: одесити вже знайшли місце для реабілітації викрадених тварин