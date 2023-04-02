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Викраденого з України хлопчика показав невідомий чоловік із Чечні: фрагмент з російського відеочату

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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Викраденого з України хлопчика показав невідомий чоловік із Чечні: фрагмент з російського відеочату

Фото: скриншот з відео

Малолітній хлопчик на початку розмови вигукнув “Слава Україні!”.

У Мережі опублікували ролик із фрагментом з російського відеочату, на якому поряд з чоловіком, який стверджує, що перебуває у Чечні, сидить хлопчик, ймовірно, викрадений із України.

У коментарі до опублікованих у Twitter кадрів йшлося, що на відео 8-річний Іван Маліновський, який зник у жовтні 2022 року на Херсонщині. 

Однак у “Службі розшуку дітей Магнолія” з посиланням на твердження мами Маліновського спростували цю інформацію.

На початку розмови малолітній хлопчик, який сидів поруч із чоловіком кавказької зовнішності, вигукнув "Слава Україні!".

Блогерка, яка спілкувалася з чоловіком українською мовою, зауважила, що хлопчик перекладає йому її запитання. Вона поцікавилася, звідки дитина і чому розуміє українську.

Згодом чоловік, який тримав хлопчика за плечі, сказав, що дитина із Києва. “Разом удвох підемо брати Київ”, - нахабно говорить він.

Розмова супроводжується брутальним сміхом інших людей, які присутні в тому ж приміщенні, але яких не видно. 

У проєкті “Знайти своїх” у коментарі "УП. Життя", повідомили, що хлопчика з відео впізнали рідні. Цю інформацію, начебто, підтвердили у поліції.  

Більш детальної інформації про дитину наразі немає. 

Нагадаємо, раніше дослідники з Єльського університету встановили, що Росія утримує щонайменше 6 тисяч українських дітей у таборах. Правозахисники виявили 43 спецзаклади, в яких Кремль утримує викрадених в Україні дітей.

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Дата публікації
Перегляди
819
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