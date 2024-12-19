Викрала понад 56 тисяч гривень з картки знайомого: яке покарання загрожує жінці

Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Вінниці слідчі повідомили про підозру 38-річній жінці, яка викрала понад 56 тисяч гривень з банківської картки свого знайомого.

Про це повідомила пресслужба поліції Вінницької області.

Як встановили правоохоронці, підозрювана забрала телефон і картку потерпілого після спільного вживання алкоголю. З картки чоловіка вона двічі перевела гроші на свою рахунок.

За даними поліції, сума викрадених коштів склала понад 56 000 гривень. Вилучено речові докази. Жінці оголошено підозру за крадіжку.

"Санкція статті передбачає покарання — до 8 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліція Київщини викрила чоловіка, який обікрав військовослужбовців, викравши їхні мобільні телефони та інші цінні речі.

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