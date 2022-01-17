Викрали, утримували і вбили 11-річного хлопчика-сироту: у Запоріжжі поліція затримала двох рецидивістів

Підозрювані переховувалися у Запоріжжі

У Запорізькій області правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві 11-річного хлопчика.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Сьогодні, 17 січня, правоохоронці встановили місцеперебування злочинців та затримали їх спільно з бійцями спецпідрозділу "КОРД" в одній з квартир міста Запоріжжя.

Відомо, що підозрюваними у вбивстві дитини були два рецидивісти 45 та 25 років.

"Наразі обом фігурантам за погодженням з Запорізькою обласною прокуратурую повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за у ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 та ч.3 ст.146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" Кримінального кодексу України.

Вирішується питання обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що тіло 11-річного зниклого у серпні минулого року хлопчика знайшли поблизу селища Якимівка закопаним у погрібі. Дитину зловмисники викрали та утримували протягом двох тижнів, а потім убили.

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