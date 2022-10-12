Викрали і відібрали 2-кімнатну квартиру в Києві: 62-річний безхатько виграв суд у справі про незаконний продаж його житла

В Києві чоловік виграв суд у справі про незаконне позбавлення його 2-кімнатної квартири.

Дарницький районний суд Києва визнав недійсним нотаріально завірену довіренність та договір куплі-продажу 2-кімнатної квартири 62-річного Юрія Синельника. Житло чоловікові мають повернути, але про покарання винних у незаконній оборудці не йдеться.

Історію киянина, який через "квартирну мафію" опинився на вулиці, розповідають в "Українській Гельсінській спілці з прав людини".

Викрали серед білого дня і пів року тримали в неволі

Історія 62-річного Юрія Синельника розпочалася 7 років тому, 30 січня 2015 року. Того дня невідомі серед білого дня викрали на той час 55-річного самотнього киянина, власника 2-кімнатної квартири у столиці. Його схопили, натягнули на очі шапку та силою вивезли за межі Києва. Дорогою у чоловіка відібрали паспорт і ключі від квартири.

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Чоловік досі не знає, де його тримали, але згадує, що це була віддалена хата у сільській місцевості. Юрій прожив під замком пів року на прив’язі прикутим ланцюгом до ліжка. Час від часу йому привозили таку-сяку їжу, а якогось дня привезли чисті аркуші паперу і змусили поставити на них свій підпис.

За пів року 8 липня виснаженого Юрія із зав’язаними очима привезли на околицю Києва і висадили з машини. Йому наказали порахувати до ста і тільки потім зняти з очей пов'язку. Далі він пішки попрямував додому.

Потрапити до своєї квартири чоловік не зміг - виявилося, що вона вже продана, і туди заселилися нові власники. Тоді мотиви тривалого утримання в ізоляції стали йому зрозумілими.

11 липня 2015 року Юрій звернувся з заявою про злочин до поліції Деснянського району. За цим фактом було відкрите кримінальне провадження № 12015100030008029 за ч. 1 ст. 146 КК України (Незаконне позбавлення волі). Що стосується провадження про перепродаж квартири, за словами чоловіка, виглядало так, наче правоохоронці не збиралися притягувати до відповідальності винних у цій оборудці, хоча були відомі імена нотаріусів, які оформлювали папери "квартирної мафії".

Підробили підпис і кілька разів перепродавали квартиру

Залишившись без житла та засобів до існування, Юрій Синельник звернувся за правовою допомогою до юристів Української Гельсінської спілки з прав людини. Юристи Спілки підготували цивільно-правову позицію по справі і сформулювали позовні вимоги у суді.

"30 серпня 2022 року Дарницький районний суд м. Києва (суддя Коренюк А.М.) постановив Рішення у цивільній справі № 753/7798/18, яким фактично задовольнив позовні вимоги Синельника Юрія Васильовича, вирішивши:

Визнати довіреність посвідчену 25 лютого 2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Коноваловою Есталіною Анатоліївною … недійсною ;

посвідчену 25 лютого 2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Коноваловою Есталіною Анатоліївною … ; Визнати договір купівлі-продажу квартири від 14 травня 2015 року, укладений між … недійсним ;

квартири від 14 травня 2015 року, укладений між … ; Витребувати у ОСОБА_4, та ОСОБА_5 квартиру АДРЕСА_1 на користь Синельника Юрія Васильовича.

Дане рішення міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Почеркознавча експертиза підтвердила, що підпис у довіреності на ім`я Панасюка В.П., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Коноваловою Е.А., й зареєстрованої в реєстрі за № 617, ставив не Синельник Ю.В., а інша особа. А оскільки власник квартири Юрій Синельник не підписував цієї довіреності, яка є недійсною, то й договір купівлі-продажу квартири, який був укладений на підставі вказаної довіреності 14 травня 2015 року про продаж квартири, також є недійсним.

Юристи Спілки також встановили, що квартира їхнього клієнта неодноразово перепродавалась, суд першої інстанції врешті ухвалив рішення про витребування належної позивачу на праві власності квартири на його користь за правилом п. 3 ч. 1 ст. 388 ЦК України: власник має право витребувати своє майно у набувача, якщо воно вибуло із володіння власника поза його волею.

"За результатами судового розгляду справи лише у 2022 році вдалося довести вимоги позивача та підтвердити доказами обставини, викладені у позові. Ця справа відображає те, що іноді захищати права людей доводиться буквально протягом декількох років. Рішення Дарницького суду є першою цеглиною в процесі повернення квартири законному власнику", – пояснює адвокат, правозахисник Сергій Мовчан, який був автором позовної заяви до суду у 2018 році.

Адвокат Юрія Синельника Сергій Левицький говорить, що у цивілізованих країнах такі справи вирішуються швидко.

"Оперативно виявити і припинити практику кожного "чорного нотаріуса" – прямий обов’язок Держави, як і здійснити справедливе відшкодування жертві порушення. Людину шість місяців тримають в лісі на ланцюгу, за цей час нотаріуси переписують її майно на злочинців, а жертві в поліції радять звертатися до суду з позовом, бо у неї, бачте, цивільно-правові відносини невідомо з ким. Наша правоохоронна система важко хвора. І з війною, ясно, навряд чи варто очікувати змін на краще", – говорить адвокат.

Заїхати до свого житла не може, бо має чекати на остаточне судове рішення

Всі ці роки Юрій Синельник живе то на вулиці, то у малознайомих людей. Через нерви і спосіб життя чоловік практично осліп.

Хоча Юрій є справжнім власником 2-кімнатної квартири у столиці, але заїхати до свого житла зможе лише після остаточного судового рішення в національних судах.

Нагадаємо, що у Києві невідомі напали на чоловіка і відібрали у нього сумку з грошима. В сумці було 5 млн грн, за які потерпілий збирався купити квартиру.