Викрали та катували іноземця: чотирьом чоловікам повідомлено про підозру (фото)

Нападники привезли чоловіка до гаражного боксу, де утримували тривалий час без їжі та води, вимагаючи гроші.

Четверо чоловіків, один з яких є громадянином РФ, викрали та катували іноземця з метою вимагання 100 тис доларів. Нападникам повідомлено про підозру

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані хотіли отримати від постраждалого громадянина Туреччини, який займався операціями з криптовалютою, 100 тис доларів.

Фото: Київська міська прокуратура

На чоловіка біля його будинку надягнули кайданки та із застосуванням сили і погроз заштовхали до багажника автомобіля.

Фото: Київська міська прокуратура

Далі його привезли до гаражного боксу, де утримували тривалий час без їжі та води, вимагаючи гроші. Під примусом потерпілий одразу перерахував 2 300 доларів на підконтрольний підозрюваним криптогаманець.

Фото: Київська міська прокуратура

Згодом викраденого чоловіка нападники намагалися вивезти за межі Києва, проте були затримані правоохоронцями.

Четверо чоловіків, один з яких є громадянином РФ, викрали та катували іноземця з метою вимагання Фото: Київська міська прокуратура

Під час проведення обшуків за місцем їхнього проживання та в автомобілях, якими вони користувались, виявлено та вилучено зброю і наркотичні речовини.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Призначено низку експертиз, виконання яких триває.

Тим часом у Вінницькій області двоє чоловіків побили до смерті 38-річного чоловіка на очах у матері. Причиною нібито стали борги.

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