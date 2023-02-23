Викрали та запхали до багажника: на Рівненщині молодики забили до смерті чоловіка

У Рівненській області молодики побили односельця та залишили помирати.

Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури.

На одній із вулиць села Борове, Вараського району, місцеві жителі виявили труп чоловіка зі слідами насильницької смерті. На місце події викликали правоохоронців, які встановили, що загиблий – 50-річний місцевий мешканець.

"Поліцейські встановили також, що до злочину можуть бути причетні 5 жителів цього ж села, віком від 19 до 25 років. Напередодні ввечері, після вживання міцних алкогольних напоїв, один з них попросив у товаришів допомогти "розібратись" зі своїм сусідом, з яким вони перебували у тривалих неприязних стосунках.

Чоловіки прийшли до потерпілого, вивели його з будинку та силоміць заштовхали до багажника легкового автомобіля. Потім вивезли чоловіка за межі села, побили та привезли назад в Борове, де залишили на землі – побитого, без верхнього одягу та взуття. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер", - йдеться у повідомленні відомства.

Ініціатору злочину, 19-річному сусідові загиблого, оголошено про підозру в умисному вбивстві викраденої людини, до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання оголошення про підозру у незаконному викраденні людини іншим учасникам злочину.

Нагадаємо, у Харкові 32-річний чоловік задушив рідного брата.

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