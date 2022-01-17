Викрали, утримували у підвалі, а потім закопали: двоє чоловіків вбили 11-річного хлопчика у Запорізькій області

Дитину шукали з серпня минулого року.

У Запорізькій області знайшли тіло зниклого наприкінці серпня 11-річного Максима Самофалова. Тіло дитини знайшли закопаним у погребі на території приватного домоволодіння.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

У скоєнні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюються двоє раніше судимих чоловіків. Правоохоронці проводять заходи щодо їхнього затримання.

11-річний учень школи-інтернату перебував у розшуку як безвісно зниклий з серпня минулого року. В межах досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за цим фактом, працівники поліції не припиняли слідчо-розшукові заходи.

Так, під час перевірки отриманої інформації на території Якимівської територіальної громади, правоохоронці на території приватного будинку у погребі виявили закопаний труп дитини. Тіло направлено до моргу для встановлення причин смерті.

Відкрито кримінальне провадження за фактом викрадення та вбивства.

До злочину причетні двоє чоловіків 45 та 25 років. Старший з них 9 років перебував за гратами за скоєння тяжких злочинів.

"Оперативниками встановлено, що вони скоїли викрадення хлопчика наприкінці серпня 2021 року, утримували в підвалі впродовж двох тижнів, а потім вбили. Наразі поліцейські вживають невідкладні заходи по встановленню місцеперебування та затриманню злочинців", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що майже 6 років тому дорогою з Києва до Львова було вбито водія BlaBlaCar Тараса Познякова. Нещодавно правоохоронці завершили всі необхідні експертизи у цій справі, тож тіло чоловіка передадуть родичам для поховання.

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