Викрали, задушили і закопали: у Запоріжжі судитимуть чоловіків, які вбили професора ЗНУ

Прфесор зник у листопаді 2020 року, а тіло знайшли у березні 2021.

У Запоріжжі судитимуть членів організованної злочинної групи, які вбили професора Національного університету. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Правоохоронці завершили досудове розслідування і зібрали усі необхідні докази для передавання справи до суду. На підставі цього чотирьом учасникам групи оголошено про підозру у вчинені тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи.

42-річний професор ЗНУ Луай Файсал Муц зник 10 листопада 2020 року. Він вийшов з будівлі університету та сів у автомобіль "Тойота".

Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру та розпочато розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального Кодексу України.

У березні правоохоронці отримали інформацію про причетність 27-річного місцевого мешканця, який користувався автомобілем "Тойота", до викрадення потерпілого. Правоохоронці встановили, що чоловік мав кілька номерних знаків для прикриття своєї злочинної діяльності. Він зізнався у причетності до зникнення розшукуваного викладача, його подальшого умисного вбивства та вказав місце, де заховане тіло потерпілого.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів справи. Там знайшли велику кількість боєприпасів: дві реактивні протитанкові гранати, близько 60 боєприпасів для підствольних гранатометів, а також металеві різнокаліберні гільзи та 3 гранати, які маркуються як навчальні.

Виявлено також "набір" номерних знаків до автомобілю.

Разом з цим, працівники карного розшуку викрили ще трьох осіб, причетних до скоєння кримінального злочину 45, 30 та 28 років.

Організатор злочину, 45-річний вихідець з Тунісу, розробив план викрадення потерпілого, а між учасниками групи розподілив ролі щодо вбивства професора та подальшого приховування тіла загиблого.

"На теперішній час, фігурантам, які за попередньою змовою скоїли розбійний напад з подальшим умисним вбивством з корисливих мотивів викладача університету, за погодженням з Запорізькою обласною прокуратурою, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення у складі організованої злочинної групи. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна", - повідомили у поліції.

Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, іншим двом у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, що у Запорізькій області знайшли тіло викладача Запорізького національного універститу Луая Файсала Муца, зниклого в листопаді 2020 року. Тіло чоловіка виявили за 15 км від Запоріжжя.

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