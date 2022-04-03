Викрав 14 ікон: у Харкові затримали чоловіка, який обікрав ювелірний магазин

Зловмисник пограбував ювелірний магазин у центрі Харкова.

Поліцейські затримали 34-річного зловмисника, який у центрі Харкова обікрав ювелірний магазин. Затриманий викрав чотирнадцять ікон, які планував продати.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"2 квітня близько 19:30 під час несення служби на майдані Конституції співробітники управління патрульної поліції помітили підозрілого чоловіка, який вийшов через розбиту вітрину ювелірного магазину з мішком у руках. Помітивши правоохоронців, зловмисник намагався втекти, проте йому це не вдалось", - йдеться у повідомленні.

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Житомирі затримали чоловіка, який продавав тепловізорів з гуманітарної допомоги.

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