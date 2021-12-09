Викрав і зґвалтував 11-річну дитину: у Вінницькій області судитимуть педофіла

Викрав і зґвалтував 11-річну дитину: у Вінницькій області судитимуть педофіла

За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув'язення.

56-річного жителя Могилів-Подільського району Вінницької області судитимуть за викрадення 11-річної дитини і її зґвалтування.

Про це сьогодні, 9 грудня, повідомила Вінницька обласна прокуратура.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений 2 вересня надвечір в одному із сіл Могилів-Подільського району, погрожуючи розправою, насильно, незаконно завіз до себе додому 11-річну дівчинку, яку зустрів на вулиці села. Він силоміць утримував дитину близько двох годин. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, застосовуючи фізичне насильство, чоловік зґвалтував малолітню та вчинив стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Обвинуваченому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі та викрадення малолітньої особи), ч. 4 ст. 152 (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років), ч. 6 ст. 153 (сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років) КК України.

У разі доведення винуватості чоловіка, йому загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув'язення.

У Кривому Розі двох підлітків затримали за підозрою у зґвалтуванні та грабунку

Читайте також: