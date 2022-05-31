Викрав сумку із заощадженнями: на Хмельниччині гастролер обікрав сім'ю переселенців

На Хмельниччині зловмисник обікрав сім’ю переселенців з Донеччини.

Слідчі Шепетівського райуправління поліції скерували до суду обвинувальний акт стосовно злодія-гастролера. Йому може загрожувати до 12 років ув’язнення.

Про це повідомив комунікацій Нацполіції в Хмельницькій області.

Зазначається, що 30 квітня до поліції із заявою про крадіжку звернулась переселенка з Донеччини. Вона тимчасово переїхала до Славуті. Отримала житло у соціальному притулку. Саме там її обікрали. За словами жінки, невідомий викрав сумку із заощадженнями всієї її сім’ї.

Правоохоронцям вдалося упіймати зловмисника практично на виїзді з Хмельниччини: на блокпосту в Летичеві. Крадієм виявився 25-річний мешканець Дніпропетровщини. Його раніше вже притягували до кримінальної відповідальності. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У поліції повідомили, що зловмисник теж на ніч поселився в соціальному притулку. Викрав у переселеник сумку з чималою сумою коштів. Після цього вирішив швидко покинути межі області. Втім, задум йому не вдався. Викрадені кошти у нього вилучили.

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