Викрав свого українського сина: правозахисниця Суслова закликала міністра МВС активізувати слідство проти француза

Іноземець перетнув кордон із дитиною на маленькому контрольно-пропускному пості "Чоп-Тиса".

До правозахисниці Ірини Суслової по допомогу звернулася українка Ірина Руц, яка розповіла шокувальну історію. У квітні 2019 року її колишній чоловік Крістоф Дюамель, громадянин Франції, який на той час був співробітником Посольства Франції в Україні та працював заступником директора Французького Інституту в Україні, викрав трирічного сина жінки Луї Віталія Дюамеля.

Про це правозахисниця Ірина Суслова написала на своїй сторінці у Facebook. Суслова також розповіла історію, яка сталася, зі слів потерпілої.

"Викрадення дитини сталося 11 квітня 2019 року о 8:30 ранку біля воріт дитячого садка. Після викрадення Крістоф Дюамель протягом 3 тижнів переховував хлопчика від матері, очікуючи пасхально-травневих свят, аби перетнути кордон. І ось 2 травня вночі на маленькому контрольно-пропускному пості "Чоп-Тиса", сховавши дитину під дією снодійних препаратів у багажнику посольської автівки і незаконно скориставшись дипломатичним коридором, викрадач перетнув державний кордон України та вивіз дитину без жодних документів до Франції", - пише Суслова.

Жінка та її адвокати зібрали всі докази скоєння злочину, зокрема відеозапис із контрольно-пропускного пункту, та звернулися із заявою до Шевченківського УП ГУНП України в м. Києві. За фактом звернення поліція порушила кримінальне провадження за ст. 332 ч. 1. ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Відтоді ця справа вже тричі відправлялася до архіву. Незважаючи на всі докази, зі слів адвокатів Ірини, ані поліція, ані прокуратура навіть не оголосили викрадача в розшук через Інтерпол та не зробили нічого задля вручення підозри у скоєнні злочину.

"За цей час жінка виграла суди щодо встановлення постійного місця проживання дитини разом із нею та позбавлення батьківських прав колишнього чоловіка. Розчарувавшись у правоохоронних органах України, маючи на руках судові рішення, жінка разом із новим чоловіком Владиславом поїхала до Франції, щоб повернути свого хлопчика. Вона знайшла свого сина та без роздумів сіла до автівки, де на неї чекав чоловік Владислав, і поїхала в напрямку Німеччини. Але її разом із чоловіком було миттєво затримано поліцією Бельгії. Українцям довелося провести кілька місяців за ґратами, але завдяки українському посольству у Франції наразі вона перебуває на підписці про невиїзд, намагаючись захистити свої права та повернути справу про викрадення дитини проти колишнього чоловіка", - розповіла правозахисниця.

Проте зробити це вкрай важко. "Адже на сьогодні Крістоф Дюамель є шефом поліції одного з районів. Окрім того, на території Франції він не скоював злочину. Підставами для виправдання Ірини та її чоловіка Владислава та початку процедури притягнення французького викрадача до відповідальності мали б стати процесуальні дії українських правоохоронців. Натомість, як я вже казала, Національна поліція України разом із прокуратурою навіть не спромоглися оголосити французові підозру", — наголошує Ірина Суслова.

Правозахисниця звернулася до міністра внутрішніх справ України та Генерального прокурора України з проханням взяти на особистий контроль розслідування та слідчо-оперативні дії в межах цього кримінального провадження співробітників Шевченківського УП ГУНП України в м. Києві та прокуратури, оголосити підозру громадянину Франції Крістофу Дюамелю у скоєнні злочину.

"Наразі йдеться не лише про полману долю малолітньої дитини, але й про майбутнє мами хлопчика. Україна не повинна залишатися осторонь порушених прав українських громадян! Французька влада чекає хоча б на якусь реакцію українських правоохоронців", - резюмувала Ірина Суслова.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що українка вперше за два з половиною роки взяла на руки сина, якого 800 днів тримали у заручниках батько і бабуся.

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