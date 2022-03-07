Викрав техніку, продукти і навіть кошти для безпритульних тварин: ​​у Кропивницькому затримали мародера

Зловмисник проник до одного із закладів громадського харчування, який не працював.

​​У Кропивницькому поліцейські затримали мародера, який проник до одного із закладів громадського харчування, що не працював у зв’язку з російським вторгненням та дією воєнного стану в країні.

Зловмисник проник до приміщення та викрав техніку, продукти харчування і навіть скриньку для збирання коштів для безпритульних тварин, в якій було близько 600 гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Зловмисника зафіксували камери відеоспостереження. Завдяки отриманим даним поліцейські вже за кілька годин встановили особу та місцезнаходження мародера. Ним виявився 36-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини", - йдеться у повідомленні.

Його протиправними діями потерпілим завдано збитків на майже 20 тисяч гривень.

За цим фактом розпочато розслідування за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік під час комендантської години проник у аптеку та вкрав засіб для потенції.