Викрав техніку, продукти і навіть кошти для безпритульних тварин: ​​у Кропивницькому затримали мародера

Зловмисник проник до одного із закладів громадського харчування, який не працював.
У Кропивницькому поліцейські затримали мародера, який проник до одного із закладів громадського харчування, що не працював у зв’язку з російським вторгненням та дією воєнного стану в країні.
Зловмисник проник до приміщення та викрав техніку, продукти харчування і навіть скриньку для збирання коштів для безпритульних тварин, в якій було близько 600 гривень.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
"Зловмисника зафіксували камери відеоспостереження. Завдяки отриманим даним поліцейські вже за кілька годин встановили особу та місцезнаходження мародера. Ним виявився 36-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини", - йдеться у повідомленні.
Його протиправними діями потерпілим завдано збитків на майже 20 тисяч гривень.
За цим фактом розпочато розслідування за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Нагадаємо, у Дніпрі чоловік під час комендантської години проник у аптеку та вкрав засіб для потенції.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 290 од.,
- Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
- артилерійських систем –117 од.,
- РСЗВ - 50 од.,
- засоби ППО - 23 од.,
- літаків – 46 од.,
- гелікоптерів – 68 од.,
- автомобільної техніки - 454 од.,
- кораблі / катери - 3 од.,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.