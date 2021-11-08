Викрав телефон та хотів зґвалтувати дівчину: в Одеській області хлопець відсидить 9 років

Викрав телефон та хотів зґвалтувати дівчину: в Одеській області хлопець відсидить 9 років

Хлопець вчинив злочин у стані алкогольного сп’яніння.

18-річного мешканця Ізмаїльського району засудили до 9 років позбавлення волі. Його визнали винним у замаху на зґвалтування неповнолітньої дівчини та крадіжці.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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За даними прокуратури, у червні 2021 року хлопець у стані алкогольного сп’яніння вночі проник до будинку своєї 15-річної знайомої та таємно викрав мобільний телефон.

Потім він нібито розбудив дівчину, виманив її з будинку та намагався зґвалтувати. На крики дівчини вибігла її бабуся.

Хлопця визнали винним за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Він вчинив це в період випробувального терміну. За 15 днів до інциденту його засудили за викрадення автомобілю.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали підозрюваного в педофілії чоловіка, який напередодні втік з-під варти.

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