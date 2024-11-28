Викрав, зґвалтував, вбив та підпалив 12-річну дитину: у Полтаві судитимуть 57-річного педофіла

Зловмисник зґвалтував двох дівчаток, одну з яких вбив.

У Полтаві перед судом постане 57-річний полтавець, якого обвинувачують у зґвалтуванні і умисному вбивстві 12-річної дівчинки.

Про це передають поліція і прокуратура Полтавської області.

У травні 2024 року ввечері зловмисник побачив на одній із вулиць Полтави 12-річну дівчинку. Він заманив дитину до свого автомобіля, привіз додому, де ґвалтував та фотографував оголеною на камеру мобільного телефону.

Уранці нелюд вивіз дівчинку за межі обласного центру, убив, обпалив вогнем із газового пальника, перевіз тіло до лісосмуги і прикидав гіллям. Її пошуки тривали понад чотири доби.

Місце, де зловмисник сховав тіло дитини

Під час обшуків правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із фотографіями іншої оголеної дівчинки. Таким чином була встановлена причетність чоловіка до скоєння у серпні 2023 року сексуального насильства стосовно 9-річної онучки своїх знайомих.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині чоловік під час побачення жорстоко зґвалтував 16-річну дівчину.

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