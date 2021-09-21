Викрикував нецензурну лайку: в Одесі біля Вічного вогню затримали оголеного чоловіка (фото)

Чоловіка вмовили одягнутися.

В Одесі біля пам’ятника "Невідомому матросу" помітили оголеного чоловіка, який сидів біля Вічного вогню та викрикував до перехожих нецензурну лайку.

Про це повідомив Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради.

На прохання чоловік реагував агресивно та пересувався в безпосередній близькості від вогню, чим наражав себе на небезпеку.

Охоронці викликали поліцію та бригаду "швидкої". Після недовгої бесіди, чоловіка вдалося переконати одягнутися. Його забрала "швидка".

Нагадаємо, двоє дівчат смажили їжу на Вічному вогні у Білій Церкві.

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