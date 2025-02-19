Викрито корупційну схему під час створення системи "Дзвін": скільки грошей втрачено

Йдеться про контракт Міноборони 2016 року з товариством, яке не мало досвіду створення ні систем управління військами, ні спеціалізованого ПЗ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили розкрадання бюджетних коштів під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "Дзвін". Через цю схему держава втратила понад 246 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі САП.

За даними слідства, Міністерство оборони України 2016 року уклало контракт на розробку системи "Дзвін" з товариством, яке не мало досвіду створення ні систем управління військами, ні спеціалізованого програмного забезпечення.

За чотири роки дослідно-конструкторської роботи 13 разів було незаконно змінено технічне завдання на розробку системи. Через це вартість робіт зросла на 300 млн грн, а функціонал системи зменшився у десятки разів.

Зазначається, що на саме лише безпідставне корегування документації було витрачено понад 115 млн грн.

Антикорупційні органи з’ясували, що розроблена система взагалі не відповідає технічному завданню: від несумісності з протоколами НАТО до відсутності інтеграції з іншими військовими системами.

Повідомляється, що детективи і прокурори зіткнулися зі спробами завадити розслідуванню. Так, причетні до схеми почали приховувати ключову документацію щодо фінансування та розробки проєкту. Коли розпочалося розслідування, ці особи пришвидшили роботу та навіть безкоштовно модернізували систему, щоб зробити її більш схожою на початковий задум. Однак доопрацювання системи "Дзвін" є неможливим через фундаментальні помилки в архітектурі.

В САП назвали підозрюваних у корупційній схемі:

колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант;

ексначальник військ зв’язку ЗСУ, генерал-майор;

ексначальник Управління розвитку автоматизації Генштабу ЗСУ, полковник;

директор приватного товариства – головний виконавець контракту.

Їхні дії кваліфіковані як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Досудове розслідування триває.

До слова, раніше правоохоронці з Бюро економічної безпеки знайшли "чорну касу" постачальника продуктів для Міноборони.