Викрито п'ятьох осіб, які на замовлення РФ підпалювали авто військових (фото)

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи.
В Україні правоохоронці викрили п’ятьох осіб, які виконували підпали на замовлення Росії. Вони підпалювали автівки військових та адміністративні будівлі, намагаючись заробити швидкі гроші.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
У листопаді 2024 року житель Києва отримав пропозицію підпалити автомобіль військовослужбовця через Telegram за 1000 доларів. Він залучив знайомого, і разом вони підпалили автомобіль у районі станції метро "Академмістечко".
У серпні 2024 року на Полтавщині дівчина також отримала подібну пропозицію через Telegram. Вона підпалювала автомобіль військовослужбовця, який був припаркований поблизу її дому.
У листопаді та грудні 2024 року на Закарпатті двоє чоловіків підпалили адміністративну будівлю та генератор у Мукачівському районі. Замовники обіцяли їм винагороду за виконане завдання. Незважаючи на підпал, значних пошкоджень вдалося уникнути.
Палії записували свої дії на відео, яке надсилали замовникам як підтвердження виконання завдання. Всі п’ятеро були затримані, і їм інкримінують перешкоджання діяльності Збройних Сил України та знищення майна шляхом підпалу.
Нагадаємо, у Києві чоловік погодився за 6 тисяч доларів підпалити два автомобілі поліції. Щойно завдання було виконано, куратори зникли, вийшли з листування та залишили виконавця без грошей, але з перспективою провести майбутні 10 років за ґратами.
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