Викрито п'ятьох осіб, які на замовлення РФ підпалювали авто військових (фото)

В Україні правоохоронці викрили п’ятьох осіб, які виконували підпали на замовлення Росії. Вони підпалювали автівки військових та адміністративні будівлі, намагаючись заробити швидкі гроші.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

У листопаді 2024 року житель Києва отримав пропозицію підпалити автомобіль військовослужбовця через Telegram за 1000 доларів. Він залучив знайомого, і разом вони підпалили автомобіль у районі станції метро "Академмістечко".

У серпні 2024 року на Полтавщині дівчина також отримала подібну пропозицію через Telegram. Вона підпалювала автомобіль військовослужбовця, який був припаркований поблизу її дому.

Підпалювачі авто / фото: Офіс генпрокурора

Підпалювачі авто / фото: Офіс генпрокурора

У листопаді та грудні 2024 року на Закарпатті двоє чоловіків підпалили адміністративну будівлю та генератор у Мукачівському районі. Замовники обіцяли їм винагороду за виконане завдання. Незважаючи на підпал, значних пошкоджень вдалося уникнути.

Наслідки підпалу / фото: Офіс генпрокурора

Наслідки підпалу / фото: Офіс генпрокурора

Палії записували свої дії на відео, яке надсилали замовникам як підтвердження виконання завдання. Всі п’ятеро були затримані, і їм інкримінують перешкоджання діяльності Збройних Сил України та знищення майна шляхом підпалу.

Нагадаємо, у Києві чоловік погодився за 6 тисяч доларів підпалити два автомобілі поліції. Щойно завдання було виконано, куратори зникли, вийшли з листування та залишили виконавця без грошей, але з перспективою провести майбутні 10 років за ґратами.

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