Викрито схему торгівлі вугіллям із бойовиками на 1,5 млрд: заарештованому фігуранту закидають держзраду

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 млн грн.

Правоохоронці під час розслідування злочинної схеми сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" шляхом організації громадянами України постачання вугільної продукції з тимчасово окупованих територій за рахунок державних підприємств України на загальну суму близько 1,5 млрд грн повідомили про підозру одному з її учасників.

Про це у п'ятницю, 24 вересня, заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

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"Ці злочини відбувались в кінці 2014 - на початку 2015 років за прямого втручання вищих представників влади РФ, які були зацікавлені в економічному розвитку терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Мета - ослаблення державної та економічної безпеки нашої держави й отримання більш широких можливостей для втручання у внутрішні справи України", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Так, особі, яка забезпечувала постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і створювала умови для укладення держпідприємством України прямих контрактів з "ЛНР" і "ДНР", повідомлено про підозру в державній зраді та сприяння діяльності терористичних організацій.

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Венедіктова наголосила, що, за даними слідства, ця особа, тривалий час пов'язана з вугільним бізнесом, була однією з ключових зв'язних ланок схеми - він безпосередньо вів перемовини з представниками терористів, контролював завантаження вагонів, звітував "кураторам" цього процесу з українського та російського боку.

Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 500 млн грн.

"Цілком очевидно, що питання постачання вугілля з окупованих територій контролювалися на дуже високому рівні і не могли жити самостійним життям без залучення або, якщо хочете, покровительства вищих чинів в правоохоронних органах. Хто давав відповідні інструкції цим правоохоронцям, взамін на що, за яких обставин - обов'язково встановить слідство", - заявила Венедіктова.

Досудове розслідування триває, встановлюють усіх учасників злочинної схеми.

Нагадаємо:

На початку року були опубліковані записи з голосом нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Із цих записів випливає, що від червня 2014 року Медведчук міг впливати на вчинки п'ятого президента. Від його імені проводив переговори з бойовиками і організовував корупційні схеми з поставками в Україну вугілля із окупованих територій. Завдяки цьому Медведчук отримав частку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

із окупованих територій. Завдяки цьому Медведчук отримав частку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Своєю чергою міністр енергетики (2007-2010, 2014) Юрій Продан розповів, чи дійсно Україна купувала вугілля у бойовиків. Він запевняє, що після того, як окупанти розбомбили залізничний вузол Дебальцеве у липні 2014 року, постачати вугілля з ОРДЛО стало фізично неможливо.

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