Викрито зрадника, який допомагав ворогу прорвати оборону Мирнограда: подробиці від СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента РФ на Донеччині. Він допомагав окупантам у підготовці бойових операцій із прориву оборони Мирнограда на Покровському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, завдання ворога виконував 25-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ. Фігурант обходив місто та його околиці, де приховано фіксував локації укріпрайонів та вогневих позицій українських військ.

Отримані розвіддані агент месенджером надсилав "зв’язковому" – ще одному зраднику, що воює у лавах росгвардії на східному фронті.

Окрім військових координат агент передавав геолокації енергооб’єктів, які забезпечують світлом Покровський район.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження коригувальника і затримали його під час контрдиверсійних заходів. У нього вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь ворога.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли регулярно залишав свої прокремлівські коментарі у чатах російських Телеграм-каналів.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російські агенти готували кривавий теракт у Києві. СБУ та Нацполіція затримали двох ворожих поплічників, які хотіли вбити якнайбільше цивільного населення столиці в одному місці. Теракт був спланований воєнною розвідкою РФ, і все для того, щоб посіяти паніку серед громадян України. Ким виявилися зловмисники та що їм загрожує за співпрацю з ворогом – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

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