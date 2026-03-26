Укрaїнa
59
3 хв

Віктор та Олена Пінчуки розширюють мережу RECOVERY: у Києві відкрито 19-й реабілітаційний центр для військових Пресреліз

Національна мережа RECOVERY, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля підтримки Сил безпеки й оборони України, знову розширюється. В Києві запрацював уже 19-й інноваційний реабілітаційний центр для захисників і захисниць України. Щороку тут зможуть отримувати безоплатні послуги з реабілітації майже 1000 військових.

Це вже четвертий центр RECOVERY на Київщині, який надає якісну, доступну й доказову реабілітаційну допомогу. Проєкт RECOVERY — приклад ефективного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють інноваційні реабілітаційні центри на базі державних медичних установ.

Віктор Пінчук, засновник проєкту RECOVERY:

«Ми відкриваємо вже 19-й центр мережі RECOVERY, і це справді найпотужніша та найсучасніша мережа центрів фізичної реабілітації в країні. За цей час понад 43 тисячі наших героїв і героїнь уже пройшли відновлення. Філософія проєкту, який ми започаткували разом із моєю дружиною Оленою: наші захисники виборюють незалежність на фронті, і якщо з ними щось трапляється, вони мають знати, що тут ми зробимо все, щоб вони відчували свою незалежність. Саме тому ми розбудовуємо цю мережу по всій країні, щоб віддячити нашим героям і забезпечити їм найкраще відновлення». 

Центр оснащено інноваційним обладнанням, яке покриває весь спектр функціональних порушень, зокрема отриманих внаслідок вогнепальних поранень і мінно-вибухових травм. Так, використовуються системи з віртуальною реальністю (VR) та біологічним зворотним зв’язком, що дозволяють ефективно відновлювати рухові функції та координацію.

У лікувально-реабілітаційній зоні коштом проєкту RECOVERY облаштували залу фізичної терапії, кабінет індивідуальних занять із фізичної реабілітації, кабінети ерготерапії, асистивних технологій, лазерної терапії, фізіотерапії, масажу, психотерапевта, терапевта мови й мовлення, інклюзивні санвузли й технічні приміщення. Простір облаштували повністю безбар’єрним для пацієнтів: широкі дверні отвори, відсутність порогів, медичне антиковзке покриття підлоги, поручні в коридорах, інклюзивні санітарні вузли. 

До облаштування реабілітаційного центру долучилася міська влада Києва за ініціативи мера Віталія Кличка, зокрема створивши палатне відділення на 36 ліжок.  

Відновлення військових забезпечує мультидисциплінарна команда фахівців — лікарі фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ), фізичні терапевти і їхні асистенти, ерготерапевт, терапевт мови й мовлення, психологи, а також техніки ортезисти-протезисти. Команда регулярно підвищує кваліфікацію та впроваджує сучасні підходи до реабілітації в межах освітнього напряму проєкту RECOVERY. 

Тетяна Осипчук, завідувачка реабілітаційного центру RECOVERY в Києві:

«Відновлення військових — це не лише про лікування травми, а насамперед про людину, її потреби та цілі. Саме тому мультидисциплінарний підхід є ключовим: він дозволяє одночасно працювати з фізичними, психологічними та соціальними наслідками війни. Коли команда фахівців діє злагоджено, це допомагає не просто зменшити симптоми, а відновити функціональність і повернути наших захисників і захисниць до активного життя»

Освітній напрям для фахівців— один із пріоритетів RECOVERY. Проєкт розвиває професійну спільноту і відкриває доступ до навчання не лише для фахівців мережі, а й для всієї сфери фахівців фізичної реабілітації. Уже 6500 медичних фахівців взяли участь в освітніх заходах. У межах ініціативи також організовано міжнародні стажування в 11 країнах — Австрії, Бельгії, Данії, Естонії, Латвії, Литві, Норвегії, США, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Завдяки високотехнологічному обладнанню та кваліфікації спеціалісти забезпечують якісну, доступну й доказову реабілітаційну допомогу. Інноваційні центри RECOVERY надають безоплатні послуги у Вінниці, на Дніпровщині (три центри), Київщині (чотири центри), у Луцьку, Львові, Одесі (два центри), Полтаві, Рівному, Хмельницькому, Тернополі, Черкасах, Чернігові і Чернівцях. Загалом у центрах національної мережі вже отримали реабілітаційну допомогу понад 43 000 пацієнтів.

