Віктор Ющенко розповів про свою першу поїздку на Донбас: "Цей край мене не підтримував"

Третій президент України Віктор Ющенко розповів про свої поїздки на Донбас. Він каже, що той край його не підтримував.

Віктор Ющенко згадав свою першу поїздку на Донбас. Він каже, що цей край свого часу його не підтримував.

Про це експрезидент розповів в інтерв’ю Єгору Гордєєву.

“Я пригадую свою першу поїздку на Донбас після виборів. Це той край, який мене не підтримував. На бігбордах висів такий малюнок — я в ССівській формі, в американській шляпі, — ну в мене зять американський, кули тут подінешся — а також карта України. Мого батька нацисти катували в Освенцимі. А мене намалювали донецькі хлопці в ССівській формі з ножицями, якими я нібито різав по Дніпру Україну. Мені тоді було боляче, бо це несправедливо, це брехня. Боляче від того, що дуже багато навіть демократично орієнтованих сил мали загравання до Росії і воно у декого не закінчилося і до сьогоднішнього дня”, - каже Віктор Ющенко.

Також він додав, що Путін та його прибічники буквально проникли в українську політику, де зростили своїх лідерів.

“Якщо ми говорили про європейський процес, де за 15-20 років утворився російський фашизм через корупцію по відношенню національних парламентів, то треба мати на увазі, що одним із пацієнтів цієї політики була Україна, де Путін і спецслужби так проникли в нашу українську політику, зростили свої політичні сили та лідерів, які мутили воду так, що нам свобода, демократія і вільна журналістика давалися дуже дорого. Інколи гроші робили більшу справу, ніж національне усвідомлення. За цими часами я не жалкую”, - підкреслив третій президент.

Нагадаємо, що третій президент України Віктор Ющенко розповів, що його 19-річний син Тарас отримав пропозиції на навчання від десяти найкращих університетів світу.

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