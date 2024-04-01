Вікторія Петрушенко лідирує напередодні виборів ректора Вінницького медуніверситету – результати опитування

За підсумками попереднього зрізу напередодні виборів ректора ВНМУ визначився лідер перегонів: понад дві третини опитаних готові проголосувати за професорку Вікторію Петрушенко.

Про це повідомляє Всеукраїнська спілка парамедиків у фейсбуці.

Голосування за нового керівника має відбутись у стінах Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова в середу, 3 квітня. Під час виборів колектив вишу має підтримати одну з шести кандидатур:

- проректора з наукової роботи ВНМУ, професора Олега Власенка;

- завідувачку кафедри з НУОЗ імені Шупика, професорку Світлану Жук;

- завідувача кафедри анатомії людини ВНМУ, професора Віталія Тихолаза; - директора Університетської клініки ВНМУ Андрія Семененка;

- професорку кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я ВНМУ Олену Комар;

- голову Вченої Ради ВНМУ ім. М. І. Пирогова, професорку Вікторію Петрушенко. Це перші за 36 років вибори на альтернативній основі в стінах Вінницького медуніверситету.

З 1988 року час вищий навчальний заклад очолював академік, Герой України, ексрегіонал Василь Мороз. Проте у коментарях частина співробітників характеризує роки його каденції як «застійні». Водночас, деякі освітяни відзначають і заслуги багаторічного ректора в справі академічного процесу, хоча більшість із них радше негативно ставляться до політичного минулого звільненого ексголови ВНМУ.

На своїй сторінці в соціальній мережі ГО «Всеукраїнська спілка парамедиків» поінформувала: «Проведено анонімне опитування серед 130 працівників, науковців і студентів Вінницького медичного університету. Підсумки виявилися наступними:

1 місце: Вікторія Петрушенко ≈77,69%

2 місце: Олег Власенко ≈14,62%

3 місце: Віталій Тихолаз ≈3,08%

4 місце: Світлана Жук ≈2,31%

5 місце: Андрій Семененко ≈0,77%

Проти всіх ≈1,53%».

Кандидатка О. Комар не здобула жодного голосу за результатами опитування».

Зауважимо, оприлюднені дані демонструють тільки попередні результати опитування. Фінальні підсумки виборчого процесу стануть відомі після голосування 3 квітня.