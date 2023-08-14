Вікторія Петрушенко впевнено випереджає опонентів: у Вінницькому медичному університеті стартує ректорська виборча кампанія

У Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова 12 вересня відбудуться вибори ректора.

Виборчі перегони привернули пильну увагу професійних медиків, адже попередній очільник університетупрацював на цїй посаді майже 35 років.

Наразі за ректорське крісло борються три кандидати, їх зареєструвало МОЗ:

1. Вікторія Петрушенко (призначена Міністерством чинна в. о. ректора, доктор медичних наук, професорка, за фахом – лікарка-хірург);

1. Світлана Жук (доктор медичних наук, професорка, за фахом – лікарка-акушер-гінеколог);

1. Олег Власенко (доктор медичних наук, професор, за фахом – фізіолог-теоретик).

Вибори з наявністю альтернативних кандидатів відбуваються вперше в історії закладу після звільнення колишнього ректора – 82-річного академіка-фізіолога, в минулому політика-регіонала, Василя Мороза.

Хоча виборча кампанія ще не закінчилась, проте її тенденція очевидна – це збільшення кількості жінок у конкуренції за ректорську посаду.

До слова, Вікторія Петрушенко лише вісім місяців виконує обов’язки ректора закладу, а Олег Власенко вже восьмий рік працює на проректорській посаді. Світлана Жук своєю чергою не працює в ВНМУ, вона представляє на виборах Київський Національний університет охорони здоров'я України імені Платона Шупика.

Оскільки вибори у Вінницькому національному медичному університеті проходять вперше за 35 років, Всеукраїнська спілка парамедиків спільно з соціологами провела попереднє анонімне рейтингове опитування серед 120 представників Вінницького медуніверситету.

Результат виявився таким:

1 місце: Вікторія Петрушенко (≈74,2%)

2 місце: Олег Власенко (≈17,5%)

3 місце: Світлана Жук (≈0,8%)

Варіант «Проти всіх» обрали ≈3,3% респондентів. «Складно відповісти» – ≈4,2%.

Отримані дані відображають попередні результати опитування та не є сталими.

До виборів ще цілий місяць. Остаточні дані покажуть офіційні результати голосування після 12 вересня.