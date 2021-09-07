Виламав двері: у Миколаєві сусід врятував хлопчика під час пожежі

Пожежу спричинило коротке замикання електромережі.
У Миколаєві на вул. Лазурна сталася пожежа у квартирі, де перебував 12-річний хлопчик.
Про це повідомили у ДСНС.
Пожежа виникла в одній із кімнат квартири на третьому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів сусід виламав двері в тамбур та допоміг хлопчику вийти.
Пожежу спричинило коротке замикання електромережі.
Від ДСНС працювало 2 одиниці техніки та 9 осіб, додатково залучались співробітники поліції та медики.
Нагадаємо, у Дніпрі врятували жінку, яка спала вдома, коли серед ночі загорівся її балкон, а згодом і кімната. Жінку шпиталізували із опіками та отруєнням чадним газом.