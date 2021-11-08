Вилазила з системи злив-перелив: у Рівному змію виловили у ванній (відео)

Плазун застряг у решітці.
У Рівному в одному із житлових будинків у ванній кімнаті виявили змію. Плазун намагався вилізти назовні через систему злив-перелив.
Про це повідомляє Magnolia.tv.
У Рівному мешканців атакують змії. Плазуни з'являються на вулицях міста і у оселях. Так, нещодавно містяни виявили непроханого гостя у ванній. Плазун застряг у системі злив-перелив у ванній.
"Десь у Рівному. Плюс одна фобія", - лаконічно підписали відео у інстаграм.
На кадрах видно, як чоловік відкручує гвинт металевої решітки, щоб дістати застряглу змію.
"Добре, що вони не отруйні до такої міри. Ось вона залізла сюди, зміюка, уявляєте!Ось вона, красуня, бл**ь, шахова" - коментує автор відео появу плазуна у своїй ванній.
Користувачі Мережі прокоментували побачене:
- Теща в гості приїхала.
- Схожа на свекруху.
- Минулого року у нас таке ж було.
- Я б не витримала.
Нагадаємо, що що отруйна кобра вкусила за геніталії чоловіка, який пішов до вбиральні під час африканського сафарі.