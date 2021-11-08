Вилазила з системи злив-перелив: у Рівному змію виловили у ванній (відео)

Вилазила з системи злив-перелив: у Рівному змію виловили у ванній (відео)

Плазун застряг у решітці.

У Рівному в одному із житлових будинків у ванній кімнаті виявили змію. Плазун намагався вилізти назовні через систему злив-перелив.

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Про це повідомляє Magnolia.tv.

У Рівному мешканців атакують змії. Плазуни з'являються на вулицях міста і у оселях. Так, нещодавно містяни виявили непроханого гостя у ванній. Плазун застряг у системі злив-перелив у ванній.

"Десь у Рівному. Плюс одна фобія", - лаконічно підписали відео у інстаграм.

На кадрах видно, як чоловік відкручує гвинт металевої решітки, щоб дістати застряглу змію.

"Добре, що вони не отруйні до такої міри. Ось вона залізла сюди, зміюка, уявляєте!Ось вона, красуня, бл**ь, шахова" - коментує автор відео появу плазуна у своїй ванній.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Теща в гості приїхала.

Схожа на свекруху.

Минулого року у нас таке ж було.

Я б не витримала.

Нагадаємо, що що отруйна кобра вкусила за геніталії чоловіка, який пішов до вбиральні під час африканського сафарі.

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