Вилетіли на зустрічну: двоє мотоциклістів загинули внаслідок ДТП у Харкові і біля Луцька (фото)

Вилетіли на зустрічну: двоє мотоциклістів загинули внаслідок ДТП у Харкові і біля Луцька (фото)

Водії двоколісних зіткнулись з авто.

У неділю ввечері, 26 вересня, на автодорозі поблизу села Дерно Луцького району сталась смертельна ДТП.

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Як розповіли в поліції Волинської області, 25-річний житель Луцького району за кермом мотоцикла Lifan виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia, під керуванням 25-річного жителя Рівненської області.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла загинув.

ГУ Нацполіції у Волинській області

За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження.

Ще одна смертельна аварія сталась у Харкові. Як йдеться у випуску ТСН.12:00, там на жвавому проспекті мотоцикл зіштовхнувся з двома легковиками.

За словами очевидців, водій двоколісного на великій швидкості вилетів на зустрічну. А там по черзу врізався у дві машини, їхні водії не постраждали. А от 27-річний кермувальник двоколісного загинув на місці.

Нагадаємо, у Луцьку легковик вилетів на зупинку із людьми.

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