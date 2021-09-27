Вилетіли на зустрічну: двоє мотоциклістів загинули внаслідок ДТП у Харкові і біля Луцька (фото)

Водії двоколісних зіткнулись з авто.
У неділю ввечері, 26 вересня, на автодорозі поблизу села Дерно Луцького району сталась смертельна ДТП.
Як розповіли в поліції Волинської області, 25-річний житель Луцького району за кермом мотоцикла Lifan виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia, під керуванням 25-річного жителя Рівненської області.
Внаслідок ДТП водій мотоцикла загинув.
За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження.
Ще одна смертельна аварія сталась у Харкові. Як йдеться у випуску ТСН.12:00, там на жвавому проспекті мотоцикл зіштовхнувся з двома легковиками.
За словами очевидців, водій двоколісного на великій швидкості вилетів на зустрічну. А там по черзу врізався у дві машини, їхні водії не постраждали. А от 27-річний кермувальник двоколісного загинув на місці.
Нагадаємо, у Луцьку легковик вилетів на зупинку із людьми.