Вилетів через лобове скло та потрапив під колеса авто: у Маріуполі в моторошній ДТП загинув 28-річний водій

Вилетів через лобове скло та потрапив під колеса авто: у Маріуполі в моторошній ДТП загинув 28-річний водій

Водій ВАЗ не зупинився, щоб допомогти потерпілому.

У м. Маріуполь Донецької області 2 січня о 23:08 в моторошній ДТП загинув 28-річний чоловік.

Про це повідомили в Нацполіції Донецької області.

ДТП сталась на вулиці Таганрозькій. За даними правоохоронців, водій автомобіля Chevrolet Aveo не впорався з керуванням та врізався у дерево. Після цього автомобіліст через лобове скло вилетів із авто на дорогу, де його збив водій автомобіля ВАЗ. Останній не зупинився, щоб допомогти потерпілому та втік.

ГУ Нацполіції Донецької області

28-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo помер на місці ДТП.

У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Триває слідство.

ГУ Нацполіції Донецької області

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