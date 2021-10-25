Вилетів на зустрічну смугу і протаранив три авто: у Кривому Розі сталася масштабна смертельна ДТП

Тіло загиблого чоловіка вирізали з авто рятувальники.
У Кривому Розі вдень 25 жовтня сталася масштабний дорожньо-транспортна пригода: на дорозі зіткнулися п'ять автомобілів. В результаті аварії загинула одна людина.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Олег Єрмолінський.
Як стало відомо, подія сталася поруч з селищем Радгоспне. Там водій "ВАЗа" виїжджав з другорядної дороги, не надав пріоритет руху і зіткнувся з Audi. В результаті чого "ВАЗ" вилетів на зустрічну смугу, де протаранив ще три авто: Mitsubishi, Dacia і Chevrolet.
"Водія останнього авто з кузова вирізали рятувальники за допомогою спецінструменту. Врятувати чоловіка не вдалося, від отриманих травм водій помер ще до приїзду медиків. Дивом, більше ніхто з учасників ДТП не отримав серйозних травм", — повідомив журналіст.
На місці події працювали слідчі по ДТП, рятувальники і медики. Встановлюються всі причини того, що сталося.
Нагадаємо, що у селищі Пісочин Харківської області потяг на смерть збив 19-річну дівчину.