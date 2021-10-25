Вилетів на зустрічну смугу і протаранив три авто: у Кривому Розі сталася масштабна смертельна ДТП

Вилетів на зустрічну смугу і протаранив три авто: у Кривому Розі сталася масштабна смертельна ДТП

Тіло загиблого чоловіка вирізали з авто рятувальники.

У Кривому Розі вдень 25 жовтня сталася масштабний дорожньо-транспортна пригода: на дорозі зіткнулися п'ять автомобілів. В результаті аварії загинула одна людина.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Олег Єрмолінський.

Як стало відомо, подія сталася поруч з селищем Радгоспне. Там водій "ВАЗа" виїжджав з другорядної дороги, не надав пріоритет руху і зіткнувся з Audi. В результаті чого "ВАЗ" вилетів на зустрічну смугу, де протаранив ще три авто: Mitsubishi, Dacia і Chevrolet.

"Водія останнього авто з кузова вирізали рятувальники за допомогою спецінструменту. Врятувати чоловіка не вдалося, від отриманих травм водій помер ще до приїзду медиків. Дивом, більше ніхто з учасників ДТП не отримав серйозних травм", — повідомив журналіст.

На місці події працювали слідчі по ДТП, рятувальники і медики. Встановлюються всі причини того, що сталося.

Нагадаємо, що у селищі Пісочин Харківської області потяг на смерть збив 19-річну дівчину.

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