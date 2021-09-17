Виліз через вікно гуртожитку та зник: у Хмельницькому знайшли мертвим студента

Виліз через вікно гуртожитку та зник: у Хмельницькому знайшли мертвим студента

Тіло на озерах помітив перехожий.

У Хмельницькому знайшли втопленим 18-річного хлопця, який вночі 13 вересня виліз через вікно гуртожитку та зник. Хлопець навчався на четвертому курсі у Хмельницькому політехнічному коледжі.

Про це Суспільному розповіла старша інспекторка сектору моніторингу Хмельницького районного відділу поліції Людмила Берестовська.

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За її словами, на дубівських озерах тіло помітив перехожий, який і повідомив правоохоронні органи.

"На тілі 18-річного хлопця не виявлено тілесних ушкоджень. Наразі тіло оглядають судмедексперти, для того, щоб встановити точну причину смерті", - уточнила Людмила Берестовська.

За цим фактом внесено відомість у єдиний реєстр до судових розслідувань за статтею 115.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини.

Нагадаємо, мертвою знайшли 36-річну Анну Соляник, яку протягом минулого тижня розшукували як безвісти зниклу. Тіло мешканки Полтави виявили в понеділок, 13 вересня, у селі Сем'янівка, Полтавської області в річці Ворскла.

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