Виліз із "вагіни": син голови Черкаської ОВА за кордоном зняв перфоменс на своє 27-річчя (відео)

Виставляючи свої перфоменси, пікантні фото, вечірки на сторінці в Інстаграмі, він не згадує жодного слова про війну.

Син голови Черкаської обласної військової адміністрації, генерал-майора Ігоря Табурця Дмитро, який під час війни втік за кордон, влаштував пікантне шоу. 27-річний хлопець на свій день народження показав, як виліз із "вагіни".

Детальніше про це йдеться у сюжеті ТСН.

Відео хлопець опублікував на своїй сторінці у Instagram під ніком dimmi_taburets. Судячи із кількості підписників, він активно веде сторінку. Публікацію із пікантним відео хлопець підписав: "Born to shine" (Народився, щоб сяяти - ред.).

За словами журналістки, хлопець виїхав за кордон під час повномасштабної війни в Україні. Перфоменс із "народженням" Дмитро влаштував у Парижі. Коли він виїхав - достеменно невідомо. Однак судячи із публікацій, де є відмітки про місцеперебування, син чиновника навесні та влітку 2022 року ще був у Києві. Як Дмитру вдалося перетнути кордон - також невідомо.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАКОГО ВИ ЩЕ НЕ БАЧИЛИ! Син голови Черкаської ОВА влаштував ПІКАНТНЕ ШОУ в Парижі!

Такі провокативні відео хлопець знімає не вперше і не соромиться викладати у соціальну мережу. На його сторінці в Instagram є безліч цікавих фото та відео, на яких він переважно оголонений або напівоголений. Виставляючи свої перфоменси, пікантні фото, вечірки на сторінці в Інстаграмі, він не згадує жодного слова про війну, яку веде Росія проти його країни.

Син голови Черкаської обласної військової адміністрації Дмитро Табурець. ФОТО: dimmi_taburets/Instagram

Син голови Черкаської обласної військової адміністрації Дмитро Табурець. ФОТО: dimmi_taburets/Instagram

Син голови Черкаської обласної військової адміністрації Дмитро Табурець. ФОТО: dimmi_taburets/Instagram

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