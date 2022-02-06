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Виліз на електроопору: на Закарпатті трагічно загинув 15-річний хлопець

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Виліз на електроопору: на Закарпатті трагічно загинув 15-річний хлопець

pixabay.com

Причини трагедії встановлюються.

У с. Серне Берегівського району Закарпатської області через удар електричним струмом загинув 15-річний хлопець. 

Про це повідомляє mukachevo.net з посиланням на джерела у поліції. 

За даними видання, трагедія сталась у суботу, 5 лютого. Місцеві жителі повідомили ЗМІ, що 15-річний підліток виліз на електроопору ймовірно для того, щоб зняти відео для соціальних мереж. Проте його вдарив струм. 

У поліції встановлюють обставини трагедії. Триває слідство. 

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