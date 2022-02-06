Виліз на електроопору: на Закарпатті трагічно загинув 15-річний хлопець

Причини трагедії встановлюються.
У с. Серне Берегівського району Закарпатської області через удар електричним струмом загинув 15-річний хлопець.
Про це повідомляє mukachevo.net з посиланням на джерела у поліції.
За даними видання, трагедія сталась у суботу, 5 лютого. Місцеві жителі повідомили ЗМІ, що 15-річний підліток виліз на електроопору ймовірно для того, щоб зняти відео для соціальних мереж. Проте його вдарив струм.
У поліції встановлюють обставини трагедії. Триває слідство.
Нагадаємо:
- 21-річна дівчина загинула від удару струму в Луцьку. Вона купалася у ванні з увімкненим у зарядний пристрій телефоном. Медики, які прибули на місце, намагалися її реанімувати, однак безрезультатно.
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