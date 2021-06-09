Виліз на конструкцію і хотів стрибнути: у Хмельницькому 2 години знімали "людину-павука" з будівельного крана (відео)

Чоловік намагався вкоротити собі віку.

У Хмельницькому рятувальникам довелося знімати з будівельного крана чоловіка. Він видерся на 40 метрів від землі і хотів вкоротити собі життя.

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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Хмельницькій області.

Інцидент стався учора, 8 червня, на будівельному майданчику на вулиці Прибузькій. До рятувальників звернувся працівник на будівництві і повідомив, що на залізний кран виліз чоловік. Перебуваючи на майже 40-метровій височині, він будь-якої миті міг зірватися і впасти.

"На місці пригоди інформація підтвердилась: на верхівці будівельного крана перебував чоловік. Діяти слід було негайно, поки не трапилась біда. Тож, не вагаючись, роль рятувальника та психолога взяв на себе командир відділення, який поступово піднявся на будівельний кран, де майже 2 години спілкувався з громадянином передавши йому воду та цигарки", - розповіли в пресслужбі ДСНС.

Згодом на місце пригоди приїхали поліцейські. Усі разом відмовили чоловіка від фатального кроку. Коли той спустився донизу, надзвичайники одразу передали його працівникам поліції.

Нагадаємо, що під Львовом правоохоронцям знадобилось понад 4 години переговорів, щоб запобігти суїциду. Чоловік не відреагував на прохання і спробував стрибнути вниз. На щастя, поліцейський, який стояв поруч, швидко відреагував і встиг спіймати його за руку і витягнув на міст.

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