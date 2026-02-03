"Вільна економічна зона" на Донбасі: Сибіга відповів, чи погодиться на це Україна

Андрій Сибіга / © МЗС України

Реклама

Україна розглядає можливість створення спеціальної економічної зони як один із варіантів виходу з тупикової ситуації в переговорному процесі з РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час публічного інтерв’ю на майданчику «Нової країни», передає LB.ua.

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що такий крок має базуватися виключно на національному законодавстві та нормах міжнародного права. За його словами, головним пріоритетом залишається дотримання прийнятної для Києва модальності, яка не допускатиме поступок у ключових державних питаннях.

Реклама

«Не може бути жодних ініціатив, формул коштом українського суверенітету. Тобто це очевидно, зрозуміло і не обговорюється», — заявив Андрій Сибіга, відповідаючи на питання про можливість компромісів.

Він також додав, що шлях до деескалації вимагає взаємних кроків від обох сторін конфлікту. Коментуючи зміну термінології з «вільної» на «спеціальну» зону, міністр зазначив, що мова йде про пошук дієвої формули для розвитку мирного процесу. Він акцентував на тому, що використання терміну «зона» передбачає визначення конкретного простору для реалізації економічних інструментів.

«Одна з опцій, як вийти з цієї тупикової ситуації, — знайти спосіб, базований на міжнародному праві, нашому праві, щодо можливої спеціальної економічної зони», — резюмував очільник зовнішньополітичного відомства.

Також додав, що наразі українська сторона продовжує відстоювати свої «червоні лінії», намагаючись знайти юридично вивірені механізми, які дозволять зрушити переговори з мертвої точки без шкоди для національних інтересів. Впровадження таких зон розглядається не як політична поступка, а як інструмент стабілізації та майбутнього відновлення в межах загальної стратегії деокупації та реінтеграції.

Реклама

Що відомо про територіальні питання у мирних переговорах

Раніше NYT повідомляв, що мирна угода Трампа зі Зеленським зіштовхнулася з труднощами через позицію Росії, складні територіальні питання та внутрішньополітичні ризики у США.

Зеленський відкинув можливість офіційного передавання українських територій Росії в обмін на мир.

Експерт і дипломат Олександр Мацука пояснив, навіщо США тиснуть на Україну, щоб вона «сама» віддала території Росії.

Раніше Андрій Сибіга заявив, що гарантії безпеки від США не зачіпають територіальної цілісності України, а перемир’я стане основою для мирних переговорів.