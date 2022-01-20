Вільні подорожі попри коронавірус: ВООЗ закликає не закривати кордони через "Омікрон"

Мовляв, це сильно зашкодить економіці.
У ВООЗ не рекомендують країнам закривати кордони через штам коронавірусу "Омікрон", який наразі шириться світом.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 січня.
В організації кажуть, що це не запобігає поширенню COVID-19, а натомість шкодить економіці держав. Радять також не вимагати підтвердження щеплення від коронавірусу як головної умови для в'їзду, адже вакцини не рівномірно розподіляються у світі.
Водночас у ВООЗ не поспішають казати, що пандемія скінчитьcя вже цього року. В організації спростовують чутки про те, що "Омікрон" - це останній варіант COVID-19.
До слова, у Чехії вирішили скасувати обов'язкову вакцинацію, яку схвалив попередній уряд. Обов'язковим щеплення мало бути для людей, які старші 60 років, медпрацівників, полісменів та пожежників. Нині у Чехії по дві дози отримали близько 63% населення, що є одним із найнижчих показників в Європі.
Як повідомлялося, у ВООЗ кажуть, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб з’ясувати, кому потрібні "бустери". Наразі немає доказів того, що здоровим дітям і підліткам потрібні бустерні дози вакцини проти COVID-19.
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