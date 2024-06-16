Вилучення авто на потреби ЗСУ: адвокат пояснив нюанси

За квітень 2024 року кількість реєстраційних дій зросла на 42%.

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. За новим законом на потреби армії у громадян можуть вилучати автомобілі.

Деталі закону розповів юрист Олександр Маліновський, пише NV.

Ця норма викликала неоднозначну реакцію в суспільстві та дискусії щодо її конституційності.

Попри те, що представники влади запевняють, що вилучатимуться лише вантажні автомобілі та спецтехніка, закон не містить чітких обмежень щодо цього.

"Як наслідок, спостерігається активна перереєстрація авто", — каже експерт.

За його словами, згідно зі статистикою Головного сервісного центру МВС, за квітень 2024 року кількість реєстраційних дій зросла на 42%.

Способи вилученя авто

Є три способи, за якими транспортний засіб може бути переданий на задоволення потреб військових формувань в умовах воєнного стану:

вилучення;

примусове відчуження;

добровільна передача (оформлюється відповідним наказом на підприємстві).

Основні умови вилучення транспортних засобів:

Здійснюється без відшкодування вартості.

Здійснюється лише за рішення вищого командуванням Збройних сил або окремих підрозділів, а також за погодженням з місцевою адміністрацією (без погодження майно може вилучатися лише у місцях ведення бойових дій).

Обов’язково складається акт вилучення (на бланку встановленого законом зразка).

Вилучене майно підлягає поверненню протягом 30 днів з дня оголошення демобілізації.

Водночас примусово забрати авто можуть у разі, якщо воно перебуває в приватній чи комунальній власності, яке переходить у власність держави для використання в умовах воєнного чи надзвичайного стану, з попереднім або наступним повним його відшкодуванням.

Основні умови примусового відчуження транспортних засобів:

Здійснюється на оплатній основі з попереднім чи наступним відшкодуванням.

Транспорт може бути відчужений як у бізнесу, так і у громадян.

Обов’язково складається акт відчуження (встановленого законом зразка).

Перед відчуженням обов’язково здійснюється оцінка вартості майна (екземпляр оцінки та акту надається власнику).

Зазначимо, що відчужене майно поверненню не підлягає.

"Позитивною новиною стало те, що Кабінет Міністрів України зобов’язується розробити порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам, залученим під час мобілізації. На даний час ці питання не мають комплексного врегулювання", — наголосив юрист.

Додамо, попри війну, кількість проданих нових авто ще торік почала активно рости. Цього року тенденція на збільшення продажів тримається.

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