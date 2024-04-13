Вилучення авто в ухилянтів: Веніславський сказав, чи є в цьому порушення прав громадян

Конституція України допускає обмеження прав і свобод людини та громадянина, зокрема в питаннях володіння і користування, розпорядження своєю власністю. Тому тимчасове обмеження права керування власністю не виходить за межі допустимих норм.

Про це сказав народний депутат України, кандидат юридичних наук, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю OBOZ.ua.

Права громадян не порушується

За словами члена комітету ВР, немає жодних проблем і з вилученням транспортних засобів. Йдеться про або тимчасове вилучення, або безповоротне вилучення, але з компенсацією вартості цих транспортних засобів. Це правило існує в чинному законі про мобілізацію, який передбачає можливість мобілізації транспортних засобів підприємств, організацій і громадян.

"Ми в цьому законі конкретизували, що якщо транспортний засіб є єдиним джерелом забезпечення існування людини або це єдиний у людини транспортний засіб, то він не може бути вилучений. Але якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені", – говорить федір Веніславський.

Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби: вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів, особового складу, спеціальну техніку, яка може працювати в умовах бездоріжжя.

"Тому я думаю, що 90% громадян точно не варто перейматися про ці норми, які ми уточнили", – зазначає нардеп.

Він наголосив: треба розуміти, які транспортні засоби підлягають мобілізації. Збройні сили формують перелік потреб, потім у конкретних адміністративно-територіальних одиницях в областях створюються мобілізаційні замовлення і вони ставляться на облік у ТЦК і СП й можуть бути вилучені.

"Але це не означає, що вони обов’язково будуть вилучені. Легкових транспортних засобів точно в таких потребах немає", – підсумував Веніславський.

Раніше Веніславський зауважив, що у законі про мобілізацію є норма, яка передбачає, що чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть здійснювати консульські дії лише за умови наявності військово-облікових документів.

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