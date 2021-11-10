Вилучили тонни фальсифікату: українцям назвали продукт, який підробляють найчастіше

Фахівці призупинили продаж 568 кг цього продукту.

В Україні найчастіше підробляють вершкове масло. Фахівці протягом року вилучили 15,5 т фальсифікованого харчового продукту.

Про це повідомила очільниця Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

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За її даними, протягом листопада 2020 року-жовтня 2021 року у магазинах та закладах громадського харчування зафіксували 159 порушень через обіг фальсифікованого масла.

У результаті Держпродспоживслужби припинила обіг 568 кг продукту та вилучила - 15,5 тонн вершкового масла.

"Контроль безпечності харчових продуктів й боротьба з фальсифікатом – надважливе завдання. Харчові продукти, які ми споживаємо кожного дня, мають відповідати вимогам діючого законодавства та бути безпечними для споживачів. Компромісів у цьому питанні бути не може, тому робота в даному напрямку знаходиться на постійному контролі", - зазначила Владислава Магалецька.

Загалом, як зазначається, фахівці провели понад 12,5 тисячі моніторингів діяльності суб’єктів господарювання, які виробляють та продають харчові продукти та понад 2,5 тисяч перевірок закладів торгівлі, кафе і ресторанів та об’єктів, які здійснюють виробництво щодо виявлення фальсифікованих харчових продуктів.

У результаті було складено 662 приписів про усунення невідповідностей, зокрема 216 стосовно діяльності закладів торгівлі, 255 громадського харчування, 191 виробника.

За фальсифікацію оштрафовано 24 операторів ринку на суму понад 1,2 мільйони гривень.

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